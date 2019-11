Calcio Eccellenza, Andrea Gadda rinforzo di lusso per la leader Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:53 - 29 Novembre 2019

Il centrocampista Andrea Gadda, classe 1993.



Il centrocampista Andrea Gadda, classe 1993, è molto vicino alla Marignanese,

leader del campionato di Eccellenza. Il giocatore, figlio d'arte (è il figlio del tecnico Massimo Gadda) è in uscita dalla Savignanese dove ha giocato 9 partite. In precedenza ha militato con Cervia in Promozione (arrivato alla finale playoff persa contro il Tropical Coriano per 1-0). In precedenza ha sempre giocato in serie D - a parte una stagione in Eccellenza, alla Civitanovese (4gol) - con le maglie di Ravenna, Matelica, Fermana, San Marino nella penultima stagione (33 presenze e 2 gol).

"Per noi è un acquisto importante - ammette il tecnico della Marignanese Simone Lilli - è vero che il posto in squadra assicurato non ce l'ha nessuno, ma Andrea viene da noi per essere protagonista. La società mi ha chiesto di migliorare la posizione lla stagione scorsa in cui siamo arrivati al quarto posto, a questo putno cerchiamo di arrivare al primo posto o al secondo in modo da fare gli spareggi delle seconde".

Da Savignano l'attaccante Torsani torna al Misano che potrebbe essere poi girato al Coriano e il difensore Tisselli al Ronco. L'attaccante Dumitru dal Coriano approda al Russi.

CALCIO RSM Nel campionato sammarinese il Faetano ha esonerato il tecnico riminese Massimo Bobo Gori. La società con un comunicato "ringrazia sinceramente l'allenatore per l'impegno, la professionalità e la competenza che non sono mai mancati in questi mesi di collaborazione". Giampiero Ciriaco è il nuovo vice allenatore della Juvenes Dogana: affianca Iganzio Damato.