Superenalotto: a Sogliano sul Rubicone un 5 da 13mila euro

Attualità

Sogliano al Rubicone

| 16:59 - 29 Novembre 2019

Superenalotto.

Il SuperEnalotto ha fatto tappa in Emilia Romagna: nel concorso di ieri sera un giocatore di Sogliano Sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, ha centrato una vincita con un "5" da 13.630,92 euro. La schedina vincente è stata giocata al Bar Piazza di via D. Raggi 2. Il Jackpot, invece, ha raggiunto i 39,7 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo. L'ultimo "6", ricorda Agipronews, è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro proprio in Emilia Romagna, a Montechiarugolo, in provincia di Parma.