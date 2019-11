Rimini: Museo degli Sguardi, domenica 8 dicembre "C’era una volta in Messico"

Eventi

Rimini

| 16:30 - 29 Novembre 2019

Museo degli Sguardi Viale delle Grazie Rimini.

Aperture straordinarie del Museo degli sguardi per i festeggiamenti del "Capodanno più lungo del mondo". Il progetto Ci.Vi.Vo., organizzato dalle tre associazioni "Vite in Transito", "Margaret" e "Orizzonti Nuovi", propone una serie di eventi speciali all'interno degli ambienti del Museo degli Sguardi, ciascuno di essi con tematiche e attività differenti.

C’era una volta in Messico, domenica 8 dicembre dalle ore 16:00, è un incontro per grandi e piccini sulle musiche e le storie del paese sud americano. La mediatrice culturale e cantante Marcela Huizar proporrà le canzoni ed i racconti più caratteristici del Messico. Durante l'evento sarà svolto anche un laboratorio per bambini dal titolo “Disegno una canzone”. Ingresso libero.