Rimini, Borgo San Giuliano: domenica 8 dicembre, mercatino e lotteria solidale

| 16:21 - 29 Novembre 2019

Natale solidale nel Borgo di San Giluliano.

Domenica pomeriggio 8 dicembre nel Borgo di San Giuliano di Rimini, le associazioni di volontariato del territorio si danno appuntamento con il consueto mercatino natalizio. Un pomeriggio d’inverno per scaldarsi di gusto, solidarietà, manualità, note, arte e abbracci. Oltre 30 associazioni di volontariato del territorio riminese si danno appuntamento al Borgo per un pomeriggio speciale. Insieme si costruirà sulla strada, un grande “Mandala” variopinto con segatura di mille colori. Artisti di strada animeranno viale Tiberio addobbato con le bancarelle con tante idee per il tuo Natale solidale. Alle ore 17.30 presso lo stand de La Società de Borg ci si potrà scaldare insieme con vin brulé e cioccolata calda. A seguire l’originale Lotteria Solidale, con biglietti offerti gratuitamente a tutti i visitatori.