Concluso a Riccione il corso di fumetto. Le lezioni a cura dell'illustratore Alan D'Amico

Attualità

Riccione

| 13:03 - 29 Novembre 2019

I giovanissimi aspiranti fumettisti, al centro l’illustratore e fumettista Alan D’Amico..

Bravi fumettisti non si nasce, si diventa. Con la tecnica, la fantasia,l'esercizio, il metodo. E’ quanto hanno appreso i 12 giovanissimi aspiranti fumettisti che hanno concluso il corso di fumetto proposto dalla Biblioteca Comunale di Riccione. L’ultima delle sei lezioni tenute dall’illustratore e fumettista Alan D’Amico (www.alandamicoart.com) si è conclusa ieri in biblioteca con la consegna degli attestati e l’immancabile foto di gruppo. Tutti giovanissimi, dai 10 ai 12 anni, i partecipanti, che lezione dopo lezione hanno appreso le tecniche per ritrarre, ognuno con il proprio stile, il volto e il corpo umano, gli ambienti e la prospettiva, il movimento e le posture per costruire storie e personaggi che nascono dalla fantasia, dalla cultura e dal talento di ciascuno. Per i più motivati, il corso proseguirà nei prossimi mesi, a partire dal prossimo 20 febbraio, con un livello più avanzato.