Rimini, dal 2 dicembre apre il deposito per le biciclette: prima settimana gratis

Cronaca

Rimini

| 13:00 - 29 Novembre 2019

Bike Park della stazione ferroviaria di Rimini.

Da lunedì 2 dicembre a Rimini inaugura il Bike Park, il nuovo servizio di custodia delle biciclette di Rimini. Sarà così possibile depositare, nella sede adiacente alla stazione ferroviaria e alla fermata del Metromare, la propria bicicletta: per la prima settimana, fino a domenica 8 dicembre, il servizio sarà gratuito. Sono previsti anche degli sconti per chi sottoscriverà l'abbonamento in questo periodo: 20 euro invece che 24,75 per l'abbonamento settimanale e 180 euro per l'annuale (invece che 198). Il Bike Park è aperto dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19, sabato e domenica dalle 7 alle 20. Per chi non volesse sottoscrivere abbonamenti settimanale e mensile, le tariffe di deposito sono di 1,98 euro per il ritiro della bici entro sei ore dal deposito, di 2,97 euro per il giornaliero, di 11,88 euro per sette ingressi giornalieri entro tre mesi dal primo deposito. Quest'ultimo pass è in promozione fino al 31 dicembre 2019 a 10 euro.