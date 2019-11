Basket in carrozzina B, NTS Riviera Rimini vuole esultare ancora

Sport

Rimini

| 12:56 - 29 Novembre 2019

La squadra NTS Riviera Rimini.

Ancora non si è spenta l'eco della prima entusiasmante vittoria che NTS Riviera Basket è subito tornata in palestra per puntare ad allungare la striscia vincente sfruttando la complicità del cambio di calendario causato proprio dagli impegni nazionali di alcuni giocatori della prossima avversaria di turno.

Si tratta di I Bradipi circolo Dozza di Bologna che lo scorso anno non c'erano e, per ora: hanno osservato riposo alla prima, corsari a Brescia contro Omal Icaro e regolarmente asfaltati da Varese in casa propria con un -62.

Con una sola vittoria all'attivo e la batosta da parte di Varese, esattamente come la formazione riminese, gli ospiti venderanno cara la pelle nel match in calendario alla palestra

CARIM domenica 1 dicembre alle ore 15:00.

Qui troveranno una NTS Riviera Basket golosissima di vittorie che non vede l'ora di fare il bis per la gioia propria e dei suoi super tifosi.

Coach Lo Perfido, capitan Bonato e tutti i loro compagni non vedono l'ora di tornare in campo per strappare il secondo referto rosa consecutivo che sarebbe un altro record assoluto.