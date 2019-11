Sorpreso a smontare pannelli solari in strada: scatta indagine sullo smaltimento illecito di rifiuti

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:52 - 29 Novembre 2019

Controlli del nucleo ambientale della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina (foto di repertorio).

Un cittadino di Bellaria Igea Marina è stato sorpreso in via Mantegazza, da personale del nucleo di polizia ambientale della Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali di Rimini, mentre smantellava una ventina di pannelli solari, rompendone il vetro e separando i circuiti direttamente in strada, operazioni di smaltimento svolte senza alcuna autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il cittadino bellariese è così indagato assieme a un dipendente della ditta di Rimini che aveva ceduto i pannelli solari da smaltire. L'ipotesi di reato è la violazione dell'art.256 del codice dell'ambiente, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata".