Basket C Silver, la Tiss’ You Care San Marino prepara il poker

| 12:42 - 29 Novembre 2019

Le squadre di serie C e Under 18 d'Eccellenza.



Tre vittorie consecutive per la Tiss’ You Care San Marino, con la difficoltà che però ora si alza di settimana in settimana. Domani sera, al Multieventi (ore 21), la truppa di coach Massimo Padovano ospiterà infatti Tolentino, team estremamente competitivo che al momento è a quota 12 punti assieme ad altre tre squadre, dietro solo alla coppia di testa Acqualagna – Todi (14) e due lunghezze davanti ai Titans (10 con Urbania). Gli ingredienti per un match equilibrato e spettacolare ci sono tutti, a partire dall’ottimo stato di forma dei nostri ragazzi, che dopo la debacle con Urbania del 2 novembre si sono rialzati alla grande infilando una vittoria netta dietro l’altra: +24 a Jesi, +37 in casa con Umbertide e +33 a Porto San Giorgio. Il cammino di Tolentino racconta di tre ko nelle ultime quattro partite, ma tutte contro squadre di alta classifica. La sequenza dice -2 a Todi al supplementare, +21 con Gualdo in casa, -6 ad Acqualagna e -2 in casa con Fossombrone al supplementare. Come si vede, gare punto a punto che sarebbero potute andare da una parte o dall’altra per piccoli particolari, per un paio di azioni con efficacia differente.

Tolentino ne ha vinte 4 su 5 in casa e 2 su 4 fuori. La squadra segna mediamente 73 punti e ne subisce 65.3, ma è particolare la differenza tra palazzetto amico e trasferta. Nel fortino di casa, Tolentino segna 71.6 punti, fuori di più: 74.7. Va da sé che anche la difesa abbia numeri marcatamente diversi: 59.8 punti subiti in casa e 72.2 lontani dal parquet amico. La Tiss’ You Care si deve far forte di una difesa che statisticamente, per punti subiti (63.7), è la seconda dell’intero girone dietro a quella di Acqualagna (61.1). Tolentino presenta punti di forza esperti e che hanno militato anche in categorie superiori. Occhio alla coppia di play-guardia formata da Elia Rossi e Marco Tombolini, col primo che ne imbuca 12.8 a partita e il secondo 14.7. Grande presenza anche sottocanestro con l’ala forte dell’86 Simone De Angelis, un 2.01 che ne mette 17 a partita ed è il miglior marcatore di squadra, e il centro classe ’88 di 2.03 Alessio Valentini, sempre solido con 12.6 punti.



LE PARTITE IN PROGRAMMA

Tiss’ You Care San Marino – Basket Tolentino 30/11 ore 21 (Multieventi)

Loreto Pesaro – Porto San Giorgio 30/11 ore 18

Acqualagna – Todi 30/11 ore 18.30

Fossombrone – Stamura Ancona 30/11 ore 18.30

Montemarciano – Umbertide 30/11 ore 21.15

Gualdo – Recanati 1/12 ore 18

Urbania – Taurus Jesi 1/12 ore 18

CLASSIFICA

Acqualagna e Todi 14; Tolentino, Recanati, Montemarciano e Fossombrone 12; Tiss’ You Care San Marino e Urbania 10; Loreto Pesaro e Taurus Jesi 8; Stamura Ancona 6; Umbertide e Gualdo 4; Porto San Giorgio 0.