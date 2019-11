Identificate e allontanate tre persone sorprese a dormire di notte in un capanno sul fiume Marecchia

Cronaca

| 12:40 - 29 Novembre 2019

La zona sottoposta ai controlli della Polizia Municipale di Rimini.

Blitz notturno della Polizia Municipale martedì scorso (26 novembre) in zona fiume Marecchia, nei capanni di pesca posti sull'argine, a seguito delle segnalazioni dei cittadini su un via vai notturno di persone lungo la pista ciclopedonale e l'area della foce del fiume stesso. In azione sono entrati cinque agenti, due in abiti civili, con l'ausilio di due unità cinofile. In uno dei capanni sono state trovate tre persone, che si erano introdotte all'interno forzando una finestra (la porta era infatti chiusa a chiave), materiale per il confezionamento delle dosi, ma nessuna sostanza stupefacente. Le tre persone sono state identificate e allontanate. Un secondo capanno controllato invece era vuoto.