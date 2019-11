Rimini Calcio, un rinforzo in vista del derby con il Ravenna: De Vito firma

Sport

Rimini

| 11:00 - 29 Novembre 2019

De Vito al momento della firma.

Marco De Vito, difensore 28enne, è il primo rinforzo per il neo allenatore Colella, come anticipato da altarimini.it. Svincolato, ha firmato per i biancorossi fino al 30 giugno 2020. Potrebbe già esordire lunedì contro il Ravenna, a causa delle assenze di Oliana e Scappi, affiancando Ferrani e Nava nella difesa a tre, con il rientro di Silvestro sulla fascia sinistra di centrocampo. L'alternativa è l'impiego di De Vito con Ferrani e Picascia, Nava spostato a destra al posto di Finizio e Silvestro a sinistra. Tornando al neo acquisto biancorosso, è cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, per poi esordire in Serie D nella stagione 2010-11 con il Villafranca Veronese. Dopo un'esperienza al Marsala, sempre in D, De Vito si è trasferito nella serie B croata, all'Imotski (14 presenze). Trentatré invece le presenze in due stagioni nel massimo campionato della Repubblica Ceca, con la maglia del Dukla Banská Bystrica. Nel 2015-16 il ritorno in Serie D, in Italia, alla Folgore Caratese (32 presenze). De Vito, grazie all'ottimo campionato giocato in Brianza, è approdato in C al Monopoli, infine alla Reggina. Lo scorso campionato ha vestito la maglia della Lucchese (20 presenze e 2 reti). (r.g.).