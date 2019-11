Una grigliata di pesce prima del concerto: Eros Ramazzotti a cena a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:32 - 29 Novembre 2019

Eros Ramazzotti al ristorante "Da Primo".

Prima di calcare il palco dell’RDS Stadium di Rimini per il “Vita ce n’è Tour 2019”, Eros Ramazzotti si è fatto tentare dalle buone tradizioni culinarie romagnole: è stato infatti ospite graditissimo giovedì sera a Bellaria del ristorante “Da Primo”. Il suo amico Primo Calderoni ha deliziato il cantante romano con i suoi antipasti e una gustosa grigliata di pesce. Questa sera, venerdì 29 novembre, sarà a Rimini per la seconda tappa del tour nei palazzetti dello sport che toccherà le principali città d’Italia. Un tour dedicato alle canzoni estratte dall’ultimo album pubblicato dall’artista della Capitale: “Vita ce n’è”, appunto. Una tournèe mondiale, che ora fa tappa in Italia per 8 concerti. L’inizio del concerto di Eros Ramazzotti all’RDS Stadium di Rimini è in programma per le 21, il live è sold out.