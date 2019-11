Tutti in spiaggia per la prima megaraccolta di Rimini: appuntamento al bagno 50

Attualità

| 09:46 - 29 Novembre 2019

Raccolta plastica in spiaggia.

Da un’idea del gruppo La Nuova ERA di Rimini, Domenica 1 Dicembre a partire dalle ore 10:00 si terrà quella che è stata battezzata “La prima MegaRaccolta alla spiaggia di Rimini”. Partendo dal bagno numero 50, vari gruppi, associazioni ed enti del territorio si daranno appuntamento per “sporcarsi le mani” e sgomberare da rifiuti e detriti la spiaggia della nostra città, a seguito delle grandi mareggiate e degli eventi climatici estremi avvenuti in questo Novembre 2019.

Parteciperanno Basta Plastica in Mare, Erasmus Student Network - Rimini , Fonda- zione Cetacea, Friday For Future - Rimini, La Nuova ERA, Legambiente, LSDF - Li- bera Società Del Frisbee, la comunità Papa Giovanni XXIII e vari gruppi Scout della città, oltre a vari altri soggetti che devono ancora confermare l’adesione.

L’evento è aperto a tutti i cittadini. Non è richiesta alcuna abilità pratica. Chiunque è il benvenuto: bastano un paio di guanti, tanta passione e tanto entusiasmo.



COME FUNZIONA



In accordo con il gruppo Hera, lungo la spiaggia verranno allestite zone di raccolta speciali dove depositare i rifiuti che verranno raccolti strada facendo.

Il programma prevede alle 9:45 raduno per tutti i partecipanti al Bagno 50, per poi iniziare l’attività alle 10:00. Nelle successive 2 ore ci si occuperà di bonificare il più a fondo possibile la battigia della spiaggia dal maggior numero di detriti possibili. Alle 12:00 ci si riunirà - ovunque si sarà arrivati - e ci sarà un breve momento di confronto tra i partecipanti, condividendo le sensazioni dell’esperienza vissuta du- rante la mattinata. Verrà quindi scattata una foto di rito con tutti i volontari.

La partecipazione è aperta a tutti, grandi e piccini. Non verrà messo a disposizione nessun tipo di materiale: è dunque caldamente consigliato arrivare muniti di guanti da giardino e, per chi vuole, suggeriamo di portarsi appresso una borraccia d’acqua e/o retini/grabber per facilitare le operazioni di raccolta.