Rimini, weekend con nebbia e venti di scirocco. La pioggia tornerà tra lunedì e martedì

| 17:34 - 28 Novembre 2019

Nebbia al porto di Rimini.

Il weekend a Rimini, meteorologicamente parlando, inizierà con temperature sopra la media: le massime potranno raggiungere i 18° sulla costa e sulla pianura. Non mancherà qualche piovasco sul crinale appenninico. Sabato è invece previsto l'arrivo della nebbia, che porterà su Rimini un brusco calo termico rispetto al giorno precedente. Domenica cielo molto nuvoloso o coperto, venti di scirocco, ma le piogge dovrebbero tornare solamente tra lunedì e martedì.



Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 29 Novembre 2019



Sabato 30 Novembre 2019

Domenica 1 Dicembre 2019

nessuno.poco nuvoloso al mattino, con possibili nebbie lungo il litorale. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio-sera.assenti su coste e pianure, locali piovaschi in mattinata sul crinale appenninico riminese.stazionarie, con valori minimi compresi fra i +12° delle zone interne e i +8° della costa, massime che raggiungeranno i +17/+18° su pianure e coste.moderati di Garbino da Sud-Ovest in Appennino, deboli altrove.poco mosso.alta.nessuno.poco nuvoloso, con ampie schiarite, sulle zone montuose e collinari. Banchi di nebbia sulla fascia costiera, persistenti anche durante il giorno.assenti.: in calo, con valori minimi compresi fra i +5° delle zone interne e i +8° della costa, massime fino a +12° nelle zone interne, non oltre +9°/+10° su pianura e costa a causa dell’inversione termica.deboli dai quadranti occidentali.poco mosso.alta.nessuno.molto nuvoloso fra mattino e primo pomeriggio, coperto fra tardo pomeriggio e sera.assenti, ad eccezione di deboli piovaschi verso tarda sera.in lieve aumento, con valori minimi compresi fra i +5° delle zone interne e i +9° della costa, massime comprese fra i +11° delle zone interne e i +14°/+15° della fascia pianeggiante/costiera.moderati di Scirocco da Sud-Est, con raffiche fino a 50 km/h in serata.mosso.medio-alta.anche la giornata di Lunedì 2 Dicembre sarà contraddistinta da tempo perturbato. Piogge deboli-moderate fra notte e mattinata, calo termico nel pomeriggio-sera con nuovi rovesci in ingresso dal mare verso l’interno. La prima parte di Martedì 3 vedrà residue precipitazioni sul territorio riminese, con la possibilità di fiocchi di neve in Appennino a partire da 1200 metri di altitudine. Migliora nella seconda fase di giornata.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook