Cattolica: importante partecipazione per l’incontro dedicato al nuovo lungomare

| 17:30 - 28 Novembre 2019

Quinta fase del percorso partecipato: illustrazione degli indirizzi progettuali.

Si è svolta ieri presso il Palazzo del Turismo di Cattolica la quinta fase del percorso partecipato per la riqualificazione del Lungomare. L’ennesimo incontro pubblico per illustrare gli indirizzi progettuali di quello che viene definito dall’Amministrazione il “waterfront del terzo millennio”. L’appuntamento ha visto una importante partecipazione, con la sala gremita in ogni posto e cittadini interessati che si sono fermati anche all’esterno della stessa. Si è trattato della conclusione del processo di ascolto e confronto pubblico per la riqualificazione ed il rilancio turistico-funzionale del Rasi-Spinelli. Ad aprire l’incontro il Sindaco Mariano Gennari. L’Amministrazione ed i tecnici comunali hanno illustrato peculiarità, tempi e vincoli derivanti dall’assegnazione del finanziamento regionale. Tra questi l’ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre del 2021 e l’impossibilità di realizzare il doppio senso di marcia, pena la perdita dei 3,3 milioni di euro di fondi. Durante gli approfondimenti tecnici è emersa l'impossibilità di spostare verso mare gli stabilimenti balneari.



Tra gli indirizzi presentati: il perimetro di intervento; la previsione di spazi per la salita e discesa dai mezzi pubblici; il mantenimento di una pista ciclabile a due sensi di marcia; l’utilizzo di materiali e tecnologie di facile manutenibilità ed adeguate all’ambiente marino del contesto cattolichino; prevista la realizzazione di un impianto Geotermico da mettere al servizio delle attività balneari; valorizzazione della mura Majani e della tradizione marinara cattolichina.



“Immaginiamo – spiega il Sindaco Mariano Gennari – un lungomare bello, sostenibile e duraturo, dove mobilità leggera e micromobilità siano preponderanti. Siamo consapevoli che abbiamo a che fare con un’opera pubblica davvero importante, che manca a Cattolica da molto tempo e che servirà a dare uno slancio dal punto di vista turistico”.



“L’incontro odierno – ha aggiunto il Dirigente Baldino Gaddi – è servito per illustrare e condividere con i cittadini il percorso dei prossimi due anni. Entro gennaio 2020 la pubblicazione del bando dell’appalto integrato con il termine ultimo dei lavori per dicembre 2021. Ovviamente si prevederà l’interruzione dei cantieri durante la stagione estiva, per consentire la fruizione della zona ai turisti e alle attività commerciali di poter lavorare”.