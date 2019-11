Picchiato a sangue, è giallo sull'aggressione: in azione tre uomini armati di bastoni Un egiziano di circa trent'anni è stato aggredito a Sant'Andrea in Besanigo e portato in ospedale in codice rosso

Cronaca Coriano | 17:22 - 28 Novembre 2019 Aggressore armato di bastone (foto di repertorio). Ha riportato numerosi traumi facciali un giovane egiziano, di circa trent'anni, aggredito - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - da tre individui con il volto travisato e armati di bastoni. Forse un regolamento di conti, avvenuto a Sant'Andrea in Besanigo nel pomeriggio di oggi (giovedì 28 novembre), che ha avuto come vittima designata il nordafricano, i cui tentativi di fuggire dagli aggressori sono stati vani. I Carabinieri sono intervenuti, allertati intorno alle 15.30 da una chiamata proveniente da via Costa Grande: il giovane ferito è stato affidato al personale del 118 e trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Ceccarini di Riccione, ma a breve è atteso il trasferimento al Bufalini di Cesena. All'arrivo del personale dell'Arma, gli aggressori si erano già dileguati. Il movente dell'aggressione è ancora sconosciuto.