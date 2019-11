Verucchio ha premiato i suoi Campioni e campioncini di Danza Sportiva

Sport

Verucchio

| 15:58 - 28 Novembre 2019

Il Comune di Verucchio ha premiato i suoi campioni e campioncini nazionali e internazionali di Danza Sportiva.

Dopo motori, beach volley e pallavolo sono stati i campioni e campioncini di danza sportiva ad aprire il consiglio comunale di mercoledì 27 novembre a Verucchio. “Con la nuova legislatura abbiamo pensato di insignire pubblicamente ad ogni seduta gli sportivi meritevoli del territorio per ringraziarvi dell’esempio in fatto di impegno, costanza e determinazione per raggiungere risultati che vogliamo celebrare insieme a voi come una grande famiglia. Sappiamo che siete abituati ad altri podi, ma questa pergamena ha per noi un valore importante” ha commentato la sindaca Stefania Sabba, prima che l’assessora allo sport Eleonora Urbinati elencasse prestazioni e trofei ringraziando gli atleti “per come tengono alta la bandiera verucchiese e danno lustro al paese in Italia e all’estero”.



Sono state premiate le coppie Alberto Lazzaretti-Micol Curzi, Nicola Tellinai-Dalila Sapucci e Mirko Cavalli-Liliana Frison per la Scuola Le Sirene Danzanti, Giacomo Ravello-Martina Ravello per la scuola Balla con Noi, Luigi Mazza e Amos Parmeggiani per la scuola Dance Mania. Tutti trionfatori o comunque a podio al Campionato Nazionale 2019 Aics e ai Mondiali CSIT World Sportgames di Tortosa in Spagna.