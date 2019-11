Bellaria: in attesa della riasfaltatura, intervento sui tratti più deteriorati della statale 16

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:55 - 28 Novembre 2019

Personale Anas.

Anas al lavoro a Bellaria Igea Marina sulla Statale 16, in alcuni tratti dove il manto stradale è fortemente danneggiato. L'amministrazione comunale, in una nota, sottolinea il confronto avvenuto con Anas. In attesa dell'intervento di riasfaltatura, che verrà effettuato nei prossimi mesi, con condizioni climatiche migliori, si dovrà prima procedere a un'opera di sistemazione per scongiurare ulteriori deterioramenti nei mesi più freddi. L’intervento parziale in atto non comporterà un’immediata modifica del limite di velocità da parte di Anas, che è fissato attualmente a 70 km/h. L'amministrazione comunale ricorda ai cittadini di rispettare questo limite di velocità.