Risparmia fino al 60% sul parcheggio all'aeroporto di Bologna

Turismo

Emilia Romagna

| 14:48 - 28 Novembre 2019

L'aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, detto anche BLQ.

L'aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, detto anche BLQ, è lo scalo più importante della regione Emilia-Romagna e l'ottavo aeroporto d'Italia in termini di traffico, con aumento del 11,4% rispetto all'anno 2018. Grazie ad esso, è possibile raggiungere quasi tutti i paesi europei e moltissime destinazioni extra europee come la Russia, il Marocco, la Tunisia, la Turchia e Dubai. Quindi va da sé che l'aeroporto di Bologna si rivelaiessere strategico per noi romagnoli, che ci troviamo a solo un centinaio di chilometri da così tanti voli.

Ma se arrivare al BLQ non è molto complicato in macchina, specialmente grazie all'autostrada A14 che collega direttamente città come Rimini e Riccione all'aeroporto in poco più di un'ora in condizioni normali di traffico, trovare un parcheggio una volta lì non è sempre facile e soprattutto economico.

In effetti, tranne l'area kiss&fly che consente agli automobilisti di fare una breve sosta per far scendere o salire qualcuno per un massimo di 10 minuti, i parcheggi dell'aeroprto sono tutti a pagamento e costano dai €3,70 per la prima ora fino ai €14 per un giorno. E non è sempre facile trovare un posto auto, soprattutto quando si decide di viaggiare in un periodo di picco come le vacanze di Natale.

Quindi per evitare di perdere tempo a cercare un parcheggio dopo aver già fatto il tragitto da Rimini o Riccione o da qualche altra località romagnola, abbiamo individuato una soluzione che potrebbe esservi molto utile : si chiama ParkVia ed è una piattaforma online di gestione e prenotazione di parcheggi.

Il concetto è semplice, basta andare sul sito di ParkVia, scegliere l'aeroporto dove si vuole lasciare la propria macchina e impostare la data di inizio e fine sosta.

Dopodiché, basta confrontare i prezzi e le caratteristiche delle varie soluzioni trovate dal motore di ricerca del sito, come:



La distanza approssimativa dal terminal

La frequenza del servizio navetta e il tempo di trasferimento

Tipo di parcheggio (coperto o scoperto)

L'ubicazione del parcheggio grazie alla mappa integrata





Si può anche vedere le foto dei vari parcheggi, avere una descrizione dettagliata del posto auto e dei servizi, nonché leggere le recensioni lasciate dagli altri utenti. In più, ParkVia mette a disposizione delle offerte esclusive che consentono di risparmiare anche fino al 60%.Una volta scelto il parcheggio conveniente, si può procedere al pagamento tramite carta di credito, Paypal o Postepay. Il pagamento è sicuro, visto che ParkVia usa il sistema di crittografia SSL 128-bit, lo stesso usato dalle banche. Una volta effettuato il pagamento, si riceve una conferma tramite e-mail o sms sul cellulare.Trovare parchegggio all'aeroporto di Bologna con ParkVia è facilissimo, veloce e intuitivo, e per di più permette anche di risparmiare. Partire dal BLQ non sarà più uno stress !