Rimini, ritrovata la ragazza di 16 anni scomparsa da martedì

Cronaca

Rimini

| 14:39 - 28 Novembre 2019

Stazione ferroviaria di Rimini.

E' stata ritrovata ieri sera (mercoledì 27 novembre), alla stazione ferroviaria di Rimini, una studentessa 16enne di San Vito dei Normanni, che non dava notizie di sé dalla mattinata di martedì. La giovane si era recata a scuola, si è fermata a parlare con un compagno di classe, senza però entrare in aula. Ha studiato la fuga in ogni dettaglio: ha abbandonato il cellulare, ha preso con sé del denaro, qualche centinaia di euro, e ha preso il treno per Rimini, la città che frequenta in estate con la famiglia. A Cervia abita uno zio della 16enne ed è stato proprio l'uomo a ritrovarla alla stazione ferroviaria e ad accompagnarla presso gli uffici della polizia ferroviaria di Rimini. La sparizione della 16enne è stata oggetto di un servizio all'interno della trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto" e proprio in diretta televisiva è stato comunicato il ritrovamento della ragazzina.