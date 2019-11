Un drone in dotazione alla gendarmeria di San Marino per potenziare i controlli

Cronaca

Repubblica San Marino

| 14:07 - 28 Novembre 2019

Il drone della Gendarmeria di San Marino.

A margine dei servizi di ordine pubblico svolti durante l’incontro di calcio tra le nazionali di San Marino e Russia, la Gendarmeria ha effettuato la sperimentazione dell'utilizzo di un drone professionale allestito con sistema di pilotaggio a remoto e di telecamere ad alta definizione per la visione diurna e notturna. Il drone è stato manovrato da personale della Gendarmeria specificatamente addestrato.



"Tale acquisizione nasce dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza al territorio equipaggiando la Gendarmeria con presidi tecnologici all’avanguardia che permettano di ottimizzare le risorse umane disponibili", si legge in una nota della Gendarmeria.



Il drone potrà anche essere impegnato, nel rispetto delle normative vigenti, anche per potenziare l'attività di prevenzione e controllo, per reprimere reati, per rafforzare la scorta e la vigilianza di autorità ed obiettivi sensibili, per il supporto degli interventi di protezione civile e per la ricerca di persone disperse.