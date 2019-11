Boccette A2, Santamargherita Bellaria cade in casa. Impatta la capolista Bussecchio

Sport

| 13:36 - 28 Novembre 2019

Mercoledì 4 dicembre la quattordicesima giornata.

Impatta la capolista Bussecchio 1 Forlì contro un coriaceo Time Out Martorano si avvicina RG Impianti Settecrociari vincendo sul campo del Taverna Verde 2 e consolida la sua posizione mentre la terza piazza viene occupata dal Circolo Auser Fasano che fa suo il derby esterno con Pizzeria Auriga Paradise nell’incontro clou della serata. Cayman 32 Taverna Verde - Sport Gatteo senza vinti nè vincitori. Importanti vittorie esterne per Liberio Montaletto sul Santamargherita Bellaria e Bussecchio 2 in casa del Cà Del Vento 3 Vittoria scaccia crisi per San Vittore.

Tabellini

Bussecchio 1 Forlì – T ime Out Martorano Cesena 3 – 3 (p.t. 1-2)

E. Corticchia e A. Sansovini contro R. Moro e A. Ricci 77-82, R. Paterna c S. Sirri 51-107, G. Bonoli e F. Cimatti c D. Daltri e G. Barducci 80-35, GP. Gardini c M. Tumedei 100-32, M. Biagini c F. Calderoni 104-63, M. Stipcevich c L. Biondi 97-115.

Cayman 32 Taverna V. Forlì – Sport Gatteo FC 3 – 3 (p.t. 2-1)

G. Catellani e S. Dallara c R. Valbonesi e A. Amadori 92-58, A. Casadei c M. Mazzarini 105-82, L. Bandini e A. Garavini c M. Lombardi e M. Maestri 69-82, E. Giordani c D. Sorci 100-97, F. Petrini c GL. Bianchini 74-100, G. Pelagotti c V. Vernocchi 68-100.

Taverna Verde Forlì 2 – RG Impianti Settecrociari Cesena 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Ravaglia e P. Matulli c M. Borgini e L. Golinucci 84-70, W. Foschi c D. Brighi 31-118,

C. Bernardini e G. Cicognani c C. Fabbri e G. Morgagni 52-88, A. Scarpellini c GL. Casavecchia 49-104, V. Zanfini c An. Ricci 73-103, C. Tittozzi c O. Bianchi 100-86.

I Fiori Faenza – Energia Fluida Riccione 2 – 4 (p.t. 1-2)

A. Pezzi e N. Russo c S. Di Ghionno e P. Cau 35-80, D. Carapia c A. Santoro 100-82,

P. Marocchi e F. Scalini c M. Piersanti e F. Bartoli 48-80, B. Bracchi c A. Iuzzolino 54-100, C. Pambieri c A. Nicolini 76-100, S. Liverani c L. Fabbri 100-77.

Santamargherita Bellaria RN – Liberio Montaletto Cervia RA 2 – 4 (p.t. 1-2)

Y. Corbelli e M. Tavone c P. Fattori e N. Tassinati 52-85, E. Matteini c D. De Lorenzi 84-102, R. Moriconi e L. Vaenti c S. Raggi e M. Marchetti 80-48, R. Belletti c M. Magnani 94-100, M. Bianchi c V. Bersani 67-102, M. Zamagna c C. Cicognani 102-60.

Pizzeria Auriga Paradise Rimini – Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN 2 – 4 (p.t. 1-2) R. Costantini e A. Ricci c C. Ugolini e F. Colonna 69-80, A. Muccioli c A. Andruccioli 39-112, A. Buldrini e L. De Carolis c M. Di Marco e P. Clementi 80-30, R. Zanotti c M. Borselli 98-100, GL. Lisi c F. Leonardi 100-87, P. Zafferani c A. Lapi 98-100.

Sport San Vittore Cesena – Branzolino FC 5 – 1 (p.t. 3-0)

D. Magalotti e M. Casadei c E. Samorì e E. Petrini 84-72, L. Franceschini c F. Bagnolini 100-41, M. Rossi e C. Caminati c G. Angelicchio e A. Orlati 87-55, A. Ruffilli c D. Tisselli 100-72, J. Mazzesi c G. Casadei 102-78, D. Prati c M. Valbonesi 22-100.

Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA – Bussecchio Forlì 2 1 – 5 (p.t. 1-2)

O. Ghirelli e G. Fenati c M. Casadei e M. Masotti 82-54, R. Ghirelli c M. Merloni 66-101,

M. Castellucci e R. Linari c E. Lolli e M. Ferrini 62-83, GL. Chiarini c C. Fabbri 56-100,

R. Assirelli c S. Morelli 74-100, J. Cornacchia c F. Ferrini 69-100.

Riposo: – President Park Forlì



Classifica: Bussecchio 1 Forlì punti 29, RG Impianti Settecrociari Cesena punti 26, Circolo Auser Fanano Caffè Giglio PU punti 22, Cayman 32 Taverna V. Forlì, Sport Gatteo FC e Energia Fluida Riccione punti 21, President Park Forlì, Liberio Montaletto Cervia, Time Out Martorano Cesena e Bussecchio 2 Forlì punti 20, Santamargherita Bellaria punti 14, Sport San Vittore Cesena punti 13, Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 punti 10, I Fiori Faenza punti 9, Taverna Verde 2 Forlì e Pizzeria Auriga Paradise Rimini punti 8, Branzolino FC punti 4.