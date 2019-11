Molestie sul luogo di lavoro: buona partecipazione al seminario in Provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:27 - 28 Novembre 2019

L'intervento del presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi.

Si è tenuto questa mattina (giovedì 28 novembre) in Provincia a Rimini il seminario "Le molestie e le tutele nei luoghi di lavoro", organizzato dal consigliere di parità della Provincia di Rimini Carmelina Fierro, in collaborazione con Confindustria Romagna, Cgil, Cisl e Uil.



Al seminario, aperto dagli interventi del presidente della Provincia Riziero Santi, della giudice tutelare del tribunale di Rimini Elisa Dai Checchi e di Carmelina Fierro, erano presenti fra gli altri il consigliera regionale di parità Sonia Alvisi, rappresentanti dei sindacati e di Confindustria Romagna,, avvocati e giuslavoristi.



Nel corso della mattinata si sono susseguiti interventi su diversi aspetti che interessano il tema delle molestie e delle tutele nei luoghi di lavoro: dal quadro giuridico e normativo di riferimento agli accordi regionali sulle molestie sottoscritti con i sindacati e i datori di lavoro, dagli ambiti di intervento della contrattazione per la tutela dei diritti alla salute e alla sicurezza ai modelli organizzativi, dalle esperienze di armonizzazione dei tempi di vita e lavoro al ruolo dei cittadini, delle imprese e dei media nel processo di cambiamento culturale in atto per contrastare stereotipi e sessismo, dalla sanzione penale della condotta molesta agli istituti di tutela previdenziale.