28 Novembre 2019

Si inaugura sabato 30 novembre alle 18.30 all'enoteca Quattrocento (vicolo Battarra 17 a Rimini) la mostra fotografica 22 Ri-scatti. In esposizione le immagini scattate fra India e Nepal dalla street photographer Ilaria Cilli, che sarà presente alla serata insieme all'attrice e performer riminese Veronica La Maida. In 22 Ri-scatti la curiosità, la sensibilità, il coraggio, la fascinazione per il diverso sono componenti essenziali del modo di catturare le immagini.