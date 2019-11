Caccia al tesoro, giochi e regali: un Natale a misura di bambino per Città Viva Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:37 - 28 Novembre 2019

Natale a Santarcangelo.

Il Natale è la festa preferita di ogni bambino, quella delle lunghe feste, delle luci, ma soprattutto dei Regali e di Babbo Natale. E proprio ai bambini saranno dedicate le iniziative che Città Viva, l’Associazione commercianti di Santarcangelo, ha inserito all’interno del programma dell’EcoNatale.

Si parte il pomeriggio di sabato 30 novembre con “… e come per magia” 3 ore, dalle 16:00 alle 19:00, per accompagnare l’accensione delle luci natalizie, in cui si avvicenderanno gli spettacoli del gruppo acrobatico “Circo Keaton” e l’allegra giocoleria e magia di Fabio Zaganelli, per cominciare le festività in un’atmosfera incantata e gioiosa.

Si prosegue poi il 7 dicembre, sempre nel pomeriggio, quando Babbo Natale, in centro, riceverà le letterine dei bambini e darà loro un piccolo omaggio e un pensiero anche per i genitori che li accompagneranno.

Il 14 sarà la volta di un allegra “Caccia al Tesoro” per le vie del centro: l’obiettivo sarà quello di completare la propria scheda del tesoro per ricevere una deliziosa ricompensa. A far da cornice anche l’arrivo di Babbo Natale in Vespa, grazie al Vespa Club di Santarcangelo.

Il 21 e il 24 dicembre, saranno i giorni della Neve. Scenderanno infatti candidi fiocchi di neve, nel centro della Città assieme ai giochi di una volta che i bambini potranno ritrovare. Inoltre, il 21 dicembre, i bambini potranno anche fare qualche tiro a canestro assieme ai giganti buoni della Santarcangiolese Basket.

Le animazioni ravviveranno anche le strade del centro per le domeniche del 15 e del 22 dicembre.

In Piazza, per tutti i fine settimana dal 30 novembre a Natale, gli allegri e colorati Mercatini di Natale daranno a tutti bellissimi spunti per graditi regali di Natale.

Un Natale per bambini e per chi vuole passare in spensieratezza e allegria queste magiche giornate festive.