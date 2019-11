Stelle di Natale AIL, anche a Rimini l’appuntamento in piazza il 6, 7 e 8 dicembre

Attualità

Rimini

| 11:19 - 28 Novembre 2019

Stella di Natale Ail.

Tornano per il 31esimo anno, il 6, 7 e 8 dicembre, in tutte le piazze d'Italia le Stelle di Natale AIL. Le Stelle sono diventate ormai una vera e propria icona della solidarietà, che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti ematologici. Continua inoltre il progetto “Natale a casa”. Si può contribuire oltre che con le Stelle di Natale, Sogni di Cioccolato (scatola di cioccolatini assortiti della ditta Venchi), Abete di Cioccolato (cioccolato locale con nocciole tostate della ditta Rovelli), Palline di Natale (in vetro, 8 cm, bianco satinato, oro e glitter, made in Italy) e Bracciali AIL Cruciani (bracciali “Fiocco di neve” in pizzo macramè in elegante confezione e “Love for”). I regali si possono richiedere scrivendo alla mail gestione@riminiail.it o chiamando il numero 0541 705058.





I fondi raccolti in provincia saranno impiegati da AIL Rimini ODV per: finanziare la Ricerca; potenziare il servizio di Assistenza Psicopedagogica Domiciliare rivolta ai piccoli pazienti della Oncoematologia pediatrica riminese; contribuire a mantenere alta l'eccellenza dell'U.O. di Ematologia dell'Ospedale di Rimini ed infine continuare nel progetto di assistenza da parte di un ematologo esperta in trapianti dedicata ai pazienti che hanno subito il trapianto eterologo di cellule staminali.