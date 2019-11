Attualità

| 18:06 - 27 Novembre 2019

Stazione di Rimini.

Sospesa, a causa di interventi di potenziamento tecnologico nelle stazioni di Faenza e Forlì in programma dalle 23 di sabato alle 9 di domenica prossimi, la circolazione ferroviaria tra Castel Bolognese e Rimini. E' quanto comunica, Rfi in una nota. Gli interventi, viene spiegato, comporteranno - nel lasso di tempo in questione - modifiche al programma orario dei treni a lunga percorrenza e regionali delle linee Bologna-Ancona e Bologna-Verona.