Tempo libero e svago, cosa fare a Rimini nel weekend 29 novembre 1 dicembre

Eventi

Rimini

| 07:01 - 28 Novembre 2019

Mercatini di Natale in piazza Tre Martiri.

Inizia dicembre e ormai le festività sono alle porte. Tanti gli eventi a tema in programma in città e fuori porta. A meno di un mese dall'arrivo, il Natale è ormai esploso in città e in provincia.



IN EVIDENZA



Venerdì 29 novembre, all'Rds Stadium di Rimini, tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti, il cantante porta in concerto nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album Vita ce n'è. Orario: 21.00 Tariffa d'ingresso: a pagamento. Leggi la notizia.



PER LA FAMIGLIA



Dal 1° dicembre con le luminarie si ‘accenderà’ il Natale su Rimini, ogni angolo del centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per un mese di musica, arte, spettacoli, iniziative natalizie e grandi concerti. Le mostre, i mercatini natalizi, i presepi tradizionali e quelli di sabbia accendono l’atmosfera delle festività più attese facendo risplendere l’intera città di una luce nuova e accogliente. Momento clou, come da tradizione. Leggi la notizia completa.



Rimini: la pista di pattinaggio in piazza Malatesta, ed è subito Natale. Da sabato 30 novembre a lunedì 6 gennaio 2020, nel grande villaggio del Natale con riferimenti felliniani si preannuncia quello che sarà il Circ’Amarcord del futuro Museo Fellini. Una pista di pattinaggio di 750mq per volteggiare sul ghiaccio, una zona ristoro a bordo pista, una grande giostra dei cavalli per i più piccini e un mercatino artigianale nella splendida cornice tra il castello malatestiano e il nuovo teatro Galli nel centro storico di Rimini. Orario feriale: 14.30 - 23.00. Orario festivo e vacanze di Natale: 9.30 - 23.00. Ingresso a pagamento, tariffa 8 € 1 ora con pattini a noleggio inclusi. Tariffe ridotte: 6 € bambini sotto m. 1,20. Costo ingresso con pattini propri 6 € senza limiti di tempo. Leggi la notizia.



Un Mare di Fuoco, la manifestazione che inaugura ogni anno il Ferragosto riminese, arriva per la prima volta in tour nel centro della città in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie. Sabato 30 novembre dalle 16:30, nelle vie adiacenti Piazza Cavour, 3 Baie del Fuoco prenderanno vita attraverso incredibili performance di mangiafuochi, fachiri, acrobati e incantatori. Ogni esibizione prevederà 3 repliche. Leggi la notizia completa.



Natale nel Borgo San Giuliano: accensione delle luminarie e fiaccolata. L'evento si svolgerà sabato 30 novembre da piazzale Vannoni al ponte di Tiberio. Anche nel luogo tanto amato da Fellini, una fiaccolata con torce simboleggerà l'inizio delle festività natalizie. Alle 16,30 inizierà la distribuzione delle fiaccole che verranno accese alle 17 alla presenza della banda giovanile della città di Rimini. Per ricordare il maestro alla fiaccolata parteciperanno diversi personaggi «felliniani» come la Gradisca, la Volpina, l'avvocato, la Tabaccaia ed babbo di Titta che con le loro incursioni, animeranno e guideranno il percorso disegnato per raggiungere il ponte di Tiberio, dove, come per la fogheraccia di Amarcord, si dà fuoco al vecchio per auspicarsi un nuovo o felice futuro. Leggi la notizia.



A Riccione è già natale grazie all'inaugurazione dell'imponente Ice carpet, un tappeto di luci, suoni e colori nelle vie del passeggio e dello shopping tra viale Ceccarini e viale Dante, alternato alla pista da ghiaccio, il villaggio di Natale, dove sabato 30 novembre ci sarà già un'anteprima con l'attesissimo babbo natale e molte altre suggestioni nel grande igloo trasparente in fondo al viale Ceccarini. Ma saranno molte altre le suggestioni, come l'omaggio a Federico Fellini, una delle personalità più rappresentative della Romagna e della vicinissima Rimini in Italia e nel mondo.



La piazza illuminata “d’immenso”, l’angelo che scende dal campanile, i presepi viventi, “La notte santa” del poeta Gozzano rappresentata dai ragazzi della scuola. E il percorso dei “presepi d’arte”. Sono solo alcune delle novità che Sant’Agata Feltria ha preparato in occasione de “Il Paese del Natale”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco e giunta alla 23ª edizione. In programma il 24 novembre, l’1 - 8 - 15 dicembre 2019, è l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, e richiama migliaia di visitatori da ogni parte del BelPaese. Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni. Leggi la notizia.



Natale nell'Italia in Miniatura, il parco si può visitare ogni domenica di dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020. Oltre 270 miniature di monumenti, chiese e palazzi, ambientati fra 5000 veri alberi in miniatura con le più famose piazze italiane addobbate a festa tra un gioco di prospettive e cartoline natalizie, monumenti infiocchettati e alberini di Natale scintillanti. Per divertirsi ci sono poi le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, esplorando l’universo di giochi, scivoli e palline colorate del Play Mart, provando il brivido dell’altezza della Torre Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D, il tutto in una suggestiva ambientazione natalizia. Orari: 9.30 – 16.30 Ingresso a pagamento. Biglietti: Adulti/Ridotti: 16 €/11 €.



TEATRO



Atteso debutto al Teatro Galli di Rimini per Norma, melodramma di Vincenzo Bellini in scena venerdì 29 novembre (ore 20) e domenica 1° dicembre (ore 15.30), secondo appuntamento con l’opera della stagione 2019. Nuovo l’allestimento realizzato in collaborazione con Ravenna Festival e il Teatro Alighieri e affidato alla regia di Cristina Mazzavillani Muti, con il progetto scenico di Ezio Antonelli elaborato dai video di Davide Broccoli e con le luci di Vincent Longuemare e i costumi di Alessandro Lai. Leggi la notizia completa.



Venerdì 29 novembre 2019 (ore 21,15) il Teatro CorTe di Coriano sarà tappa del tour nazionale di “Montagne Russe” con Martina Colombari e Corrado Tedeschi. Testo di Eric Assous, regia di Marco Rampoldi, Produzione Skyline productions e La contrada Teatro stabile di Trieste. Leggi la notizia completa e il programma.



CULTURA



Visite guidate sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta. Il percorso guidato andrà alla scoperta dello splendido Tempio Malatestiano, di Castel Sismondo (esterno) e del Museo della Città (sezione malatestiana), svelando il ruolo primario del signore di Rimini nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento, anche grazie alle preziose medaglie custodite nel museo civico. Le prenotazioni si ricevono entro il giorno precedente a Discover Rimini, tel. 333.7352877 (anche whatsapp), e mail: michela.cesarini@discoverrimini.it. I percorsi guidati si svolgeranno domenica 1 dicembre 2019 e 5 gennaio 2020. Orario: 15.30. Ingresso: 10 € a persona (+ 3€ per l'ingresso al Museo della Città).



MERCATINI



Fiera delle Domeniche di Dicembre a Rimini: nelle domeniche prima di Natale, 1, 8, 15 dicembre 2019. Mercatino per la vendita di prodotti non alimentari in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale Gramsci.