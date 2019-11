Natale nel Borgo San Giuliano: accensione delle luminarie e fiaccolata

Eventi

Rimini

27 Novembre 2019

Ponte Tiberio con vista sul Borgo San Giuliano di Rimini.

Anche nel Borgo tanto amato da Fellini, una fiaccolata con torce simboleggerà l'inizio delle festività natalizie. Sabato 30 novembre nel Borgo San Giuliano di Rimini, alle 16,30 in piazzale Vannoni inizierà la distribuzione delle fiaccole che verranno accese alle 17 alla presenza della banda giovanile della città di Rimini. Per ricordare il maestro alla fiaccolata parteciperanno diversi personaggi «felliniani» come la Gradisca, la Volpina, l'avvocato, la Tabaccaia ed babbo di Titta che con le loro incursioni, animeranno e guideranno il percorso disegnato per raggiungere il ponte di Tiberio, dove, come per la fogheraccia di Amarcord, si dà fuoco al vecchio per auspicarsi un nuovo o felice futuro. Tutto il borgo sarà decorato con luminarie che richiamano il pavone del film «Amarcord» con la sua celebre «ruota». L’evento sarà anche un momento di raccolta fondi da condividere con Arop (associazione riminese oncoematologia pediatrica).