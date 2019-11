Eros Ramazzotti: venerdì 29 novembre all'Rds Stadium di Rimini il "Vita ce n’è world tour"

Eventi

Rimini

| 16:51 - 27 Novembre 2019

Eros Ramazzotti, nuovo album Vita ce n'è.

Venerdì 29 novembre, all'Rds Stadium di Rimini, tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti, il cantante porta in concerto nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album Vita ce n'è. Uscito in lingua italiana e spagnola a fine 2018 in 100 paesi, l’album è certificato disco di Platino dopo aver scalato le classifiche di molti paesi.

Eros Ramazzotti sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il Direttore Musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia Galassi. I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate. Orario: 21.00 Tariffa d'ingresso: a pagamento.