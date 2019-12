Palestra riminese si attacca al contatore del vicino: soci accusati di furto di energia elettrica

Cronaca

01 Dicembre 2019

Contatori energia elettrica.

Negano di essere stati loro a collegare un cavo al contatore del vicino per rubare energia elettrica. Due soci di una palestra riminese sono stati destinatari di un decreto penale di condanna a 6 mesi di reclusione per furto aggravato di energia elettrica: il loro legale, l'avvocato Raffaele Moretti, presenterà opposizione al fine di avviare il processo. La denuncia del vicino, un anno e mezzo fa, era arrivata a seguito di alcuni accertamenti che l'uomo aveva disposto, dopo alcune bollette dagli importi esorbitanti. I tecnici della società fornitrice dell'energia elettrica avevano poi scoperto il cavo, che collegava il contatore alla palestra. Da qui l'ipotesi di reato per i due soci.