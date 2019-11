Camion si ribalta a Bellaria Igea Marina: strada bloccata

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:28 - 27 Novembre 2019

Il camion ribaltato.

Camion si ribalta su un fianco, chiusa per qualche ora la strada tra la via San Matteo e la via Selve a Bellaria Igea Marina. Intorno alle sette di oggi (mercoledì 27 novembre) un camion carico di carne ha perso il controllo del mezzo, finendo nel fosso e ribaltandosi su un fianco. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, una delle ruote del mezzo ha toccato il bordo della strada bagnato e ciò avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al camionista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. La strada è stata riaperta al traffico.