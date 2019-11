Rimini: un Mare di Fuoco, l'evento estivo arriva in centro storico

Eventi

Rimini

27 Novembre 2019

Un Mare di Fuoco, la manifestazione che inaugura ogni anno il Ferragosto riminese, arriva per la prima volta in tour nel centro della città in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie. Sabato 30 novembre dalle 16:30, nelle vie adiacenti Piazza Cavour, 3 Baie del Fuoco prenderanno vita attraverso incredibili performance di mangiafuochi, fachiri, acrobati e incantatori. Ogni esibizione prevederà 3 repliche. La cornice musicale sarà affidata alla Banda di Rimini che marcerà in centro e si unirà alla Banda junior, proveniente dal Borgo San Giuliano. Gli spartiti felliniani, le melodie sognanti e l’eco di Amarcord faranno da sfondo all’esibizione corale finale degli artisti del fuoco che, intorno alle 18:00, si riuniranno nell’Arena del Fuoco di Piazza Cavour: saranno le loro fiamme ad accendere simbolicamente le luminarie e a dare inizio, così, al Capodanno più Lungo del Mondo. L’evento, organizzato da Piacere Spiaggia Rimini, riporta così la magia del mare in città… Anche a Natale. Orario: dalle 16.30.