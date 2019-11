Incidente in pista a Misano, pilota finlandese condannato. Dovrà risarcire il rivale

Cronaca

Rimini

| 14:12 - 27 Novembre 2019

Tribunale di Rimini.

Nonostante la richiesta di assoluzione del vice procuratore onorario Emanuela Sisa, il giudice di pace ha condannato a 500 euro di multa il pilota finlandese Aku Pellinen, a processo a Rimini per un incidente di pista avvenuto al Misano World Circuit il 22 settembre del 2013. Al pilota ferito nel sinistro, un 49enne toscano rappresentato a giudizio dagli avvocati Marco Baroncini e Nicola Giovanardi, è stata riconosciuta una provvisionale di 1000 euro, nonché il pagamento delle spese legali, inoltre il risarcimeno del danno verrà quantificato in un ulteriore procedimento civile. All'imputato, a processo per lesioni colpose e difeso dagli avvocati Filippo Soverati e Andrea Muratori, sono state riconosciute le attenuanti generiche.



