Proseguono le amichevoli per i piccoli tennisti di 360 Sport Morciano

13:48 - 27 Novembre 2019

I piccoli tennisti di 360 Sport Morciano.

Prosegue il ciclo di amichevoli per piccoli tennisti organizzato dal circolo tennis di Morciano di Romagna. ‘360 Sport’. Dopo i match che hanno visti protagonisti le formazioni dei grandi e dei medi, capitanate da Tommaso Morotti e Stefan Buca, sabato 30 novembre a scendere in campo in via Stadio, a Morciano, sarà invece la squadra dei piccoli (età compresa tra i 6 e gli anni 8 anni), guidata da Elisabetta Mosconi. Sarà una giornata all'insegna del divertimento, dello sport e soprattutto dell'amicizia, grazie alla partecipazione del circolo tennis Sant'Orso di Fano, accompagnato da Dario Carnaroli. Complessivamente saranno circa 40 le baby racchette che si sfideranno secondo le linee guida dell’STM (Special Training Method), ovvero mettendosi alla prova in vari ambiti: da quello riguardante la concentrazione alla gestione della vittoria e della sconfitta, dagli schemi motori di base alle capacità coordinative. I campi di via Stadio ospiteranno partite, giochi, piccoli laboratori sportivi: la giornata si concluderà con la premiazione di tutti i partecipanti, che riceveranno una medaglia. A coordinare le diverse attività, insieme alla Mosconi e Carnaroli, ci saranno anche i maestri Tommaso Morotti, Michael Grossi e Chiara Marchiani