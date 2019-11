Campioni di ospitalità: un incontro per svelare tutti i segreti dei SuperHost dell'home sharing

Eventi

Rimini

| 12:44 - 27 Novembre 2019

Terzo appuntamento con i Digital cafè promossi da Cescot Rimini in collaborazione con Confesercenti e Ulrico Hoepli Editore nell'ambito del Festival della Cultura tecnica.



Venerdì 29 novembre alle 17.30 negli spazi di Ecoarea a Cerasolo interverrà Antonella Brugnola, autrice del manuale “Fare business con l'Home Sharing” per la collana DMT Digital Marketing Turismo di Hoepli. Fondatrice della prima associazione milanese per l’home sharing “OspitaMI” e docente, l'autrice parlerà di come si può entrare a far parte di questa new wave globale della sharing economy e di come si possono trarre benefici concreti grazie ad una nuova interpretazione del turismo locale, la vera risorsa italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

La partecipazione è gratuita