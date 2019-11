A San Patrignano arriva l'Evolution forum day per attivare la mente

Eventi

Rimini

| 12:33 - 27 Novembre 2019

Cosa ci aspettiamo dal 2020 e come possiamo affrontarlo? Sono le domande che Gianluca Spadoni, ideatore insieme a Massimiliano Alvisi di Evolution Forum Day, rivolgerà agli ospiti di questa 22esma edizione, per “Attivare la Mente, e non finire come la rana bollita”. Saranno Letizia Moratti, Evelina Christillin, Maurizio Ghidelli, Martin Castrogiovanni, che insieme a Emanuele Maria Sacchi, Max Damioli, Christian Pagliarani e i ragazzi di San Patrignano, durante l’evento che si terrà sabato 30 novembre a San Patrignano, porteranno il loro contributo per capire come pensa chi cavalca il cambiamento e cosa fare per affrontare il 2020.



Evolution Forum Day è una giornata pensata per orientare le scelte future, nel business e nelle relazioni personali, di manager, imprenditori, agenti, responsabili commerciali e di tutti coloro che vogliono migliorare e consolidare la loro professionalità e il loro talento. Sono 1.300 le persone che presenzieranno all’appuntamento.



La comunità di San Patrignano è stata scelta da Gianluca Spadoni perché luogo iconico per un evento nato con lo scopo di incontrarsi ed evolversi, condividere emozioni e visioni, trarre ispirazione e idee. San Patrignano è il luogo di “ripartenza” e di “rinascita” per eccellenza, dove vige la legge del rispetto verso se stessi e gli altri, della collaborazione e della totale condivisione. ATTIVA-mente, il tema di Evolution Forum Day 2019, è perfettamente coerente con questa filosofia: “Io, come agisco e reagisco ai mutamenti che la tecnologia apporta agli strumenti lavorativi ed ai ritmi di vita sempre più veloci? Sono pronto a sfidare ed affrontare il 2020?”. L’evento coniuga cultura e umanità per stimolare la crescita personale e l’ispirazione professionale: in questo senso la parabola che ogni ospite di San Patrignano vive, dalla caduta verso il fondo alla vetta della riconquista di sé, è lo specchio della sfida quotidiana che ogni persona affronta nella vita di tutti i giorni, sulla strada verso il raggiungimento dei propri obiettivi.



GIANLUCA SPADONI – Imprenditore, autore, docente, ideatore e direttore di percorsi formativi. Come ogni anno, il papà e l’ideatore dell’evento, sarà anche il conduttore della giornata: Gianluca Spadoni, colui che ha formato, in disciplina e competenze, oltre 300.000 persone ai suoi corsi. Ha scritto i due libri di successo “Dai che ce la facciamo” e “Networker Vincenti - Storie di pescatori di uomini”.

LETIZIA MORATTI – è stata presidente della Rai, ministro, sindaco della città più importante in Italia e che da diversi anni si è dedicata anche al sociale… è lei, infatti, che sostiene il progetto San Patrignano.

EVELINA CHRISTILLIN – Un esempio straordinario di come una donna possa abbracciare progetti nuovi, di come possa continuare a imparare attraverso progetti che arrivano continuamente sul suo tavolo con la capacità di dire ‘Perché no?’, senza chiudersi al nuovo ma anzi, con la volontà costante di mettersi in gioco…

MAURIZIO GHIDELLI – Amministratore delegato di kasanova spa, un gruppo con oltre2000 addetti, inizia a 15 anni come magazziniere, poi commesso, poi agente. Diventa imprenditore e profondo conoscitore del franchising riuscendo a gestire oggi oltre 500 punti distributivi. La sua forza?! La velocità di cambiare!

MARTIN CASTROGIOVANNI – Ex rugbista e personaggio televisivo. Uno sportivo che cambia la vita tante volte, che si reinventa dallo sport allo spettacolo, oggi conduttore di Tu si que Vales. Afferma: “È bello ricominciare e accettare nuove sfide”.

EMANUELE MARIA SACCHI – Probabilmente il miglior formatore italiano in ambito aziendale. È anche il maggior esperto europeo di carisma e uno dei più apprezzati esperti internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva.

MAX DAMIOLI – Dottore in psicologia, autore, trainer, performance coach a indirizzo ipnoticocostruttivista, fondatore della scuola Skills di Performance. Allena atleti di livello internazionale e lavora per aziende multinazionali in Italia e all’Estero.

CHRISTIAN PAGLIARANI – Specializzato in team building, leadership, allenamento mentale, programmazione neuro linguistica, tecniche di comunicazione efficace e persuasiva, marketing, salute e alimentazione.