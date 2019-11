Francesca Magni a San Clemente con il suo romanzo di storia vera sulla dislessia

Eventi

Coriano

| 12:18 - 27 Novembre 2019

Francesca Magni.

Venerdì 29 alle ore 21 a ingresso libero si annunciano ospiti speciali per la presentazione di un libro speciale, "Il bambino che disegnava parole", un romanzo di storia vera sulla dislessia.



Insieme all'autrice, Francesca Magni, sono attesi la dottoressa Paola Eleonora Fantoni, formatrice Aid della Lombardia, e Stefano Grignani, attore dello spettacolo “Ci ho le sillabe girate” del Teatro Officina di Milano (con cui da due anni l'autrice gira l’Italia per presentare il volume). L'attore intervalla il racconto con alcune letture, accanto alla sua irresistibile testimonianza di dislessico cresciuto. Incontro di formazione per insegnanti, genitori e studenti.