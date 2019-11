Filarmonica città di Rimini, tanti eventi nelle prossime settimane

Eventi

Rimini

| 12:03 - 27 Novembre 2019

Filarmonica al completo.

Dopo il grande successo del Concerto per Percussioni e Banda, Omaggio a Gabriele Bianchi un periodo denso d’impegni attende le formazioni musicali della Filarmonica città di Rimini alle prese con parate, flash mob e numerosi concerti.



Si comincia sabato 30 novembre dalle 16.30, quando la Banda città di Rimini e la Banda Giovanile città di Rimini parteciperanno alle iniziative per l’accensione in Centro storico a Rimini delle luminarie di Natale.



L’8 dicembre a partire dalle 17 presso il centro commerciale “I Malatesta” , la Banda città di Rimini festeggerà il 16° compleanno del Centro con il concerto “Aria di Festa, la vera storia della musica da ballo romagnola” Sempre nell’ambito degli eventi al Centro Commerciale domenica 15 dicembre alle ore 17 si esibirà in un bel concerto jazz l’AB Rimini Big Band che suonerà anche mercoledi 18 dicembre alle ore 21 presso il Teatro degli Atti nella Rassegna Concerti di Natale, organizzata dalla Filarmonica.



Lunedi 16 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro degli Atti si esibirà la Banda Giovanile Città di Rimini insieme alla EMOS Einstein Music Orchestar, l’orchestra del Liceo Scientifico Einstein nel Concerto TWO FOR XMAS, concerto per doppia Orchestra giovanile. La Banda Giovanile concluderà il ciclo di iniziative al Centro Commerciale “I Malatesta” nella giornata di domenica 22 dicembre dalle ore 17 con la Xmas Parade. Infine la Banda città di Rimini presso il Teatro Galli lunedi 6 gennaio si esibirà alle ore 17 nel GRAN CONCERTO DELL’EPIFANIA, ultima iniziativa del Capodanno più lungo del mondo, la Kermesse di Eventi che per più di un mese renderà più gradevole e accogliente la nostra città.



Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ad eccezione del Gran Concerto dell’Epifania, dove è previsto un biglietto d’ingresso al prezzo speciale di 10€.



La prevendita dei biglietti per il Concerto dell’Epifania avrà inizio, presso la biglietteria del Galli, sabato 7 dicembre e proseguirà dal martedi al sabato dalle 10 alle 14 e il martedi e giovedi anche dalle 15 alle 17.30