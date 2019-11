Digital Cafè terzo appuntamento, a Cerasolo si parla di business e home sharing

Turismo

| 11:57 - 27 Novembre 2019

Terzo appuntamento con i Digital Cafè, promossi da Cescot Rimini in collaborazione con Confesercenti e Ulrico Hoepli Editore nell'ambito del Festival della Cultura tecnica. Venerdì 29 novembre alle 17.30 negli spazi di Ecoarea a Cerasolo (via Rigardara 39) interverrà Antonella Brugnola, autrice del manuale “Fare business con l'Home Sharing” per la collana DMT Digital Marketing Turismo di Hoepli. Fondatrice della prima associazione milanese per l’home sharing “OspitaMI” e docente, l'autrice parlerà di come si può entrare a far parte di questa new wave globale della sharing economy e di come si possono trarre benefici concreti grazie ad una nuova interpretazione del turismo locale, la vera risorsa italiana riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.



La partecipazione è gratuita