Martina Colombari e Corrado Tedeschi sul palco del teatro CorTe di Coriano

| 10:32 - 27 Novembre 2019

Martina Colombari e Corrado Tedeschi.

Venerdì 29 novembre 2019 (ore 21,15) il Teatro CorTe di Coriano sarà tappa del tour nazionale di “Montagne Russe” con Martina Colombari e Corrado Tedeschi. Testo di Eric Assous, regia di Marco Rampoldi, Produzione Skyline productions e La contrada Teatro stabile di Trieste.



Montagne Russe dello sceneggiatore, drammaturgo e regista francese pluripremiato Eric Assous (si ricorda il Premio Molière, nel 2010 e 2015, e il Gran Premio per il Teatro dell’Académie Française, nel 2014), il cui debutto è stato segnato dall’interpretazione di Alain Delon e Astrid Veillon, torna in Italia in Tour nazionale nella stagione teatrale 2019/2020.



Una commedia divertentissima che esprime una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo.



Un uomo di cinquant’anni ed una giovane ed attraente donna sono i protagonisti. Si incontrano in un bar nel tardo pomeriggio e poi, lui, approfittando della assenza della moglie partita per una vacanza, la invita nel suo appartamento. L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le avances...da qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare ad un inaspettato e toccante finale.



Una storia divertente e riflessiva che diventa sempre più̀ misteriosa e imprevedibile. Nel copione domina un intreccio di strategie raffinate e crudeli e, allo stesso tempo, rappresenta un grande vuoto da colmare.



Un faccia a faccia da vivere direttamente, come spettatori che guardano nella finestra del dirimpettaio. Un testo che fa riflettere il pubblico in modo diretto come se in qualche modo ognuno potesse vivere o aver vissuto le stesse emozioni.