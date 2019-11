Basket giovanile, due successi per le squadre in orbita RBR

Sport

Repubblica San Marino

| 09:05 - 27 Novembre 2019

L'esultanza della squadra Under 18 (foto Simone Maria Fiorani).

Secondo successo stagionale per l'Under 16 Angels/RBR di Larry Middleton, che sbanca Reggio Emilia, campo sempre difficile e con buona tradizione giovanile, grazie al canestro decisivo di Dellarosa e ai liberi di Amati. Nei clementini 13 punti per Mulazzani.

Infine, l'Under 15 di Coach Miriello, che dopo un super primo tempo viene rimontata dai Baskers Forlimpopoli che chiudono sul +6. Per gli Angels/RBR 16 punti di Bonfé.

Secondo successo stagionale per l’Under 16 Angels/RBR di Larry Middleton, che sbanca Reggio Emilia, campo sempre difficile e con buona tradizione giovanile, grazie al canestro decisivo di Dellarosa e ai liberi di Amati. Nei clementini 13 punti per Mulazzani.

Infine, l’Under 15 di Coach Miriello, che dopo un super primo tempo viene rimontata dai Baskers Forlimpopoli che chiudono sul +6. Per gli Angels/RBR 16 punti di Bonfé.



UNDER 18, TITANS/RBR CONVINCENTI CONTRO SAN LAZZARO



Bella vittoria della Pallacanestro Titano/RBR, che in casa con San Lazzaro s’impone di punti (85-61). Bene tutti i ragazzi, con menzione particolare per Tommy Felici (doppia-doppia da 17 punti + 12 rimbalzi), Francesco Palmieri (17 punti), Ettore Semprini e Franco Flan (10 per entrambi).

L’approccio al match è buono, la gara è intensa ed entrambe le squadre sono concentrate, decise a portarsi a casa il referto rosa. Dopo un iniziale batti e ribatti, è San Lazzaro a provare la prima fuga sull’11-18, ma dopo un time-out di Coach Padovano la squadra reagisce nella maniera giusta e piazza il contro-break di 11-2 che manda a tabellone il +1 del 10’ (22-21). Bene in questa fase Palmieri e Felici, peraltro poi continui anche nel resto del match. Nel secondo periodo i Titans non hanno cali e restano avanti, ma anche la Bsl battaglia con gagliardia e la gara non prende una direzione precisa. A dare il +8 dell’intervallo è l’ultimo minuto, con canestro di Felici del 38-33 e tripla di Squarcia nell’ultima azione (41-38).

Un buon tonico per riprendere con fiducia nel secondo tempo e infatti i nostri ragazzi hanno l’atteggiamento giusto. Nel terzo quarto gli attacchi sono brillanti e si segna parecchio. San Marino rimane con due possessi abbondanti di vantaggio e oscilla tra i 6 e gli 11 punti di vantagio. Buono il parziale Titans di chiusura del quarto, con il 56-50 che diventa 64-50 grazie a uno scatenato Palmieri. San Lazzaro chiude il periodo col canestro di Negroni (64-52), ma negli ultimi dieci minuti è un monologo della squadra di Coach Padovano. Attacco e difesa funzionano alla grande e tutta la squadra trova modo di essere produttiva. Flan, Buo e Buzzone infilano i tre canestri del 70-52 a inizio periodo, Ettore Semprini permette ai Titans di valicare quota +20 coi canestri che valgono l’82-61. Infine, a sigillare il +24, il gioco da tre punti di Alviti.

Sono grandi Titans!!! Prossimo appuntamento lunedì in casa della Fortitudo.



PALL. TITANO/RBR – BSL SAN LAZZARO 85-61



PALL. TITANO/RBR: Gaspari 4 (2/2, 0/1), Palmieri 18 (7/8, 1/4), Semprini 10 (5/6), Felici 17 (6/10), Flan 10 (5/7, 0/2), Alviti 3 (1/1, 0/1), Squarcia 3 (1/1 da tre), Riva, Campajola 8 (4/4, 0/1), Pasolini, Buzzone 8 (4/6), Buo 4 (1/3, 0/1). All.: Padovano.

SAN LAZZARO: Omicini 4 (2/6, 0/2), Lanzarini 24 (9/11, 2/6), Tepedino 8 (1/8, 2/2), Flocco 3 (1/2, 0/2), Betti 9 (3/8), Micheli 2 (1/1), Moretti 3 (1/1, 0/2), Baldi, Carletti (0/1 da tre), Domenichelli (0/1, 0/1), Negroni 8 (1/2, 2/5), Zecchini (0/1). All.: Comastri.

Parziali: 22-21, 41-33, 64-52, 85-61.



UNDER 16, GLI ANGELS/RBR PASSANO A REGGIO EMILIA



Arriva nuovamente in trasferta la seconda vittoria dei ragazzi di coach Middleton, che riescono a strappare la vittoria alla Reggiana dopo una partita veramente tesa e piena di intensità da entrambe le parti. Un match senza esitazioni di sorta, con tanto gioco in velocità e canestri uno dopo l’altro. Santarcangelo prova a prendere il largo nel terzo quarto e ci riesce con un parziale di 23 a 16, ma Reggio Emilia recupera e il finale è punto a punto. Con entrambe le squadre cariche di falli, Santarcangelo trova un canestro a pochi secondi dalla fine da parte di Dellarosa che risulta decisivo. I padroni di casa provano la replica ma non va, con Amati che mette in cassaforte la partita dalla lunetta. Finisce 63-66. Prossimo appuntamento sabato in casa con Forlì.



PALL. REGGIANA – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 63-66



ANGELS/RBR: Buo 8, Ballarini, Ricci 4, Karpuzi 12, Mulazzani 13, Piacente 12, Lodovichetti 2, Amati 5, Vittori, Polverelli 5, Dellarosa 5. All.: Middleton.



UNDER 15, SECONDO TEMPO FATALE CONTRO I BASKERS



Referto giallo per i ragazzi di coach Miriello nella settima giornata del campionato Under 15 Eccellenza. Sulle tavole del PalaSgr i santarcangiolesi hanno affrontato i pari età dei Baskers Forlimpopoli, dando vita ad una gara molto combattuta.

Gli Angels/RBR partono col piglio giusto, con le buone scelte di tiro e le alte percentuali che portano il punteggio sul 18-13 del 10'. Nel secondo quarto i padroni di casa alzano i ritmi e prendono maggiore fiducia grazie ad una solida difesa che non concede seconde chance agli avversari. Forlimpopoli tocca il -14 sul 32-18, ma rimane attaccata al match riducendo lo svantaggio sul finale di frazione: 41-30 dopo la seconda sirena.

I restanti venti minuti risultano fatali per i santarcangiolesi, i quali perdono brillantezza e lucidità nel gioco, raggiungendo la via del canestro solo tramite giocate estemporanee dei singoli. I Baskers ne approfittano, nell'ultimo quarto completano la rimonta e infilano il decisivo sorpasso che spiana la strada verso la vittoria. Finisce 59-66. Un vero peccato per i nostri ragazzi che, dopo due quarti splendidi, si sono spenti faticando soprattutto nel battere uno contro uno il diretto avversario. Prossimo appuntamento domenica primo dicembre contro San Lazzaro.



ANGELS SANTARCANGELO/RBR – BASKERS FORLIMPOPOLI 59-66



ANGELS/RBR: Antolini 6, Bonfé 16, Macaru 11, Benzi 5, Lombardi 4, Paduano 4, Pacucci, Fabbri 11, Morandotti ne, Pini 1, Morri 1, Mari. All.: Miriello.