Non rispetta gli arresti domiciliari a Rimini, arrestata in provincia di Ravenna

Cronaca

Rimini

| 07:47 - 27 Novembre 2019

Foto di repertorio.

Una 25enne straniera è stata arrestata a Russi (RA) dai carabinieri perché non aveva rispettato i domiciliari a Rimini.



I militari hanno notato un'auto che si aggirava con fare sospetto in centro città. A bordo due uomini e una donna di etnia rom. Le verifiche hanno permesso di appurare che la donna, con precedenti, era agli arresti domiciliari a Rimini e quindi non si sarebbe dovuta trovare a Russi. Aveva alcuni permessi per allontanarsi dall'abitazione per cercare lavoro, ma non così lontano da casa. È stata arrestata per evasione.