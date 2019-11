Rimini Calcio: si è aggregato il difensore Marco De Vito, ex Lucchese

Sport

Marco De Vito.



Si è aggregato al Rimini un nuovo giocatore e martedì ha fatto il primo allenamento. Si tratta del centrale difensivo Marco De Vito, nativo di Soverato, classe 1991, alto 1,90, attualmente svincolato. Nell’ultima stagione alla Lucchese (20 presenze e 2 gol), prima a Reggina e Monopoli, in serie D alla Caratese (32 presenze) e una doppia esperienza all’estero: prima nell’Imotski (serie B croata) dove è stato proclamato il miglior centrale dell’intero campionato e poi al Dukla Bystrica nel campionato slovacco (34 presenze in due anni). E’ cresciuto nelle giovanili del Chievo e del Mezzocorona.

Viene descritto forte di testa e con buone qualità tecniche. Potrebbe essere uno dei rinforzi visto che nel reparto arretrato c’è assoluto bisogno di giocatori: col Ravenna manca Scappi, squalificato. Difficile dire se sarà tesserato subito per giocare il derby.