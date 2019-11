Calcio giovanile, Gabicce Gradara: la Juniores piega il Villa San Martino 2-1

Sport

Gabicce Mare

26 Novembre 2019

I risultati delle squadre giovanili del Gabicce Gradara



JUNIORES



Gabicce Gradara – Villa San Martino 2-1



Sofferta ma meritata vittoria del Gabicce Gradara (nella foto) a spese del Villa San Martino per 2-1. La squadra di Bartolini parte bene e al 7' è in rete con Magi abile ad inserirsi nel cuore dell'area e a trafiggere il portiere. Al 27' ospiti pericolosi con un tiro a giro a fil di palo e al 39' su punizione dal limite Magi sfiora la traversa.



Nei primi minuti della ripresa il portiere Bulzinetti è protagonista con un intervento salva risultato su tiro ravvicinato. Al 12' il pareggio ospite con conclusione dal limite. Il Gabicce Gradara non si scoraggia e al 15' segna il 2-1 con Carburi dal dischetto per atterramento di Granci. Al 18' il Villa San Martino resta in dieci (espulsione per proteste), la squadra di Bartolini trova spazi e un paio di volte Merli sfiora il tris. Nel finale di gara il Villa San Martino attacca disperatamente alla ricerca del pareggio, ma la difesa di casa fa buona guardia.



GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Tardini (35' st. Gessi), Pennacchini, Pizzagalli, Oliva, Silvagni, Granci, Della Chiara, Carburi (32' st. Baldini), Magi Andrea (9' st. Abbati), De Mattei (21' st. Merli). A disp. Gabellini Luca, Manna, Babolin, Grassi. All. Bartolini.







ALLIEVI



Gabicce Gradara – Muraglia 1-6



Si chiude la prima fase del campionato provinciale (4 punti, una vittoria, un pareggio e otto sconfitte) con un ko patito per mano del Muraglia, terza forza del campionato, squadra anch’essa composta da giovani della classe 2003 – classi 2004 e 2005 i giocatori del Gabicce Gradara -, che ha fatto valere il gap fisico oltre che tecnico. Al di là dei meriti del Muraglia, il rammarico è che almeno quattro delle sei sono arrivate da errori individuali del Gabicce Gradara. Il primo tempo si è chiuso sull’1-4. La rete dei padroni di casa è stata realizzata da Magi Andrea. Nella ripresa partita più equilibrata: il Gabicce Gradara si è fatto pericoloso un paio di volte ma ad andare il gol è stato il Muraglia con altre due reti una delle quali molto bella per preparazione e finalizzazione. Ora scatterà la seconda fase del campionato (la data non è ancora stata stabilita).



GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Della Costanza, Magi Alberto, Ferraro, Delbianco, Shehu, Gaddoni, Magi Andrea, Giacchetti, Simoncelli Elia, Cecchini. Nella ripresa sono entrati: Francolini, Panariello, Ubalducci, Gabellini, Roiu, Caico. All. Magi







GIOVANISSIMI



Vis Pesaro – Gabicce Gradara 5-0



Contro la blasonata Vis Pesaro la squadra Giovanissimi subisce una cinquina. Buono il primo tempo della squadra di mister Campanelli terminato 1-0 e in cui ha tenuto bene il campo. Occasioni su entrambi i fronti: Ricci calcia a lato, Fabi alto sulla traversa, Ciccorilli e Bastianelli impegnano Nobile, mentre sul fronte ospite Moutatahhir di testa manda la palla a fin di palo su angolo. La prima rete della Vis Pesaro arriva allo scadere del primo tempo con Ricci che da fuori area trova l'angolino sotto la traversa.



Nella ripresa raddoppia Ciccorilli, poi su angolo battuto da Russo, Giorgi approfitta della disattenzione della difesa e insacca. Tre minuti dopo, Ciccorilli va di nuovo a segno con un tiro di sinistro che Borselli, subentrato a Nobile, nulla può. Il Gabicce Gradara è pericoloso con Gambini e Bastianelli e allo scadere arriva la rete della cinquina della Vis Pesaro con Piccioni che da venti metri mette la palla alle spalle di Borselli. Si è chiusa la prima fase del campionato con 9 punti (3 vinte e 7 perse).



GABICCE GRADARA: Nobile (6' st. Borselli), Bacchini (6' st. Franca), Della Chiara, Semprini, Morini (25 st. Roberti), Moutatahhir, Gambini, Bergamini (1' st. Fuzzi), Petese ( 17 st. Battistelli), Gaggi (25' st. Mancini), Sarli (6 'st Finotti). All. Campanelli.