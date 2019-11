FOTO: Aereo caduto al "Fellini": il disastro simulato è da brividi

Attualità

| 18:08 - 26 Novembre 2019

Momenti di concitazione oggi pomeriggio (martedì 26 novembre) all'aeroporto Fellini di Rimini, dalle 16 alle 19, quando sul posto sono intervenuti un numero elevato di ambulanze e un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna emergenza, ma solo una simulazione da brividi; un'esercitazione finalizzata a simulare un incidente aereo e a verificare l'efficacia del piano di emergenza aeroportuale. "Una prova superata a pieni voti dal Fellini", fanno sapere da AiRiminum, società di gestione dell'aeroporto. Per l’esercitazione sono stati coinvolti circa 180 figuranti, molti dei quali hanno finto di essere rimasti a terra feriti, altri solo spaventati, o familiari delle vittime come in caso di incidente reale. Centocinquanta invece il personale impegnato nei soccorsi, compreso personale dell'aeroporto. A coordinare l’operazione, dietro direttive Enac, è stata per AIRiminum Monica Passuello, Safety Manager dell’Aeroporto di Rimini. In una nota, AIRiminum 2014 ringrazia "tutti coloro che hanno collaborato in maniera professionale alla simulazione contribuendo alla messa in atto di tutte le pratiche necessarie per agire in maniera tempestiva ed efficiente in caso di incidente aereo".