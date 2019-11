Dal 1° dicembre con le luminarie si ‘accenderà’ il Natale su Rimini

Eventi

Rimini

| 17:04 - 26 Novembre 2019

Capodanno in piazza Cavour.

Dal 1 dicembre ogni angolo del centro storico di Rimini si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per un mese di musica, arte, spettacoli, iniziative natalizie e grandi concerti. Lo spettacolo delle luminarie, le mostre, i mercatini natalizi, i presepi tradizionali e quelli di sabbia accendono l’atmosfera delle festività più attese facendo risplendere l’intera città di una luce nuova e accogliente. Momento clou, come da tradizione, il 31 dicembre con tanti Capodanni “diffusi’”, a partire dal grande concerto di piazzale Fellini, a pochi passi dal mare d'inverno, per proseguire con i tanti capodanni del centro storico.



Ecco tutti gli artisti del 31 dicembre a Rimini:



Coez + Planet Funk + dj Ricky Montanari + dj Daniele Baldelli + dj Cirillo + Paolo Gabriele, Gianni Morri e Max Padovani (Paradiso) + Alfredo Zanca (Ciccio Dj) e Gippo Angelini (Barcelona Disco) + Gianni Parrini, Marco Santi e Mad Bob (Cellophane) + Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di Rds 100% Grandi successi + Fullnelson e La Condensa (Velvet e Slego) + Matteo Mussoni e Dan: Ros + Grancaribe Rafael Nunez e Claudio Ceccoli.