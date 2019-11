Natale nell'Italia in Miniatura, i festeggiamenti nei parchi divertimento

Eventi

Rimini

| 16:18 - 26 Novembre 2019

Italia in Miniatura.

Ai piedi dell’albero di Italia in Miniatura in via Popilia a Rimini, si stende uno sconfinato paese incantato: è la bella Italia, dalle Alpi alle Isole, raccontata da oltre 270 miniature di monumenti, chiese e palazzi, ambientati fra 5000 veri alberi in miniatura con le più famose piazze italiane addobbate a festa tra un gioco di prospettive e cartoline natalizie, monumenti infiocchettati e alberini di Natale scintillanti. Per divertirsi ci sono poi le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, esplorando l’universo di giochi, scivoli e palline colorate del Play Mart, provando il brivido dell’altezza della Torre Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D, il tutto in una suggestiva ambientazione natalizia. Orari: 9.30 - 16.30. Ingresso a pagamento. Biglietti: Adulti Ridotti: 16 €/11 €.