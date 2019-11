Rimini Calcio, anche il difensore Scappi salta il derby col Ravenna: squalificato

Sport

Rimini

| 15:59 - 26 Novembre 2019

Federico Scappi salterà il derby contro il Ravenna.



Per il derby con il Ravenna di lunedì prossimo in posticipo il Rimini sarà ancora più emergenza. Ootre a Candido e Oliana reduci da un intervento alla mano, sarà assente il difensore Scappi, squalificato per un turno dal giudice sportivo (era in diffida). Nel Ravenna è stato appiedato il difensore Jidayi.

CLAUDIA MARCHI SI DIMETTE Il Rimini F. C. saluta con affetto Claudia Marchi che, dopo aver ricoperto per oltre due anni il ruolo di portavoce e responsabile dell'Area Hospitality, per motivi personali ha deciso di lasciare la famiglia biancorossa. A Claudia la società rivolge un sincero ringraziamento per tutto quanto ha fatto, sempre con grande passione e allegria, e l'augurio per un futuro ricco di soddisfazioni, personali e professionali.