Nuova allerta meteo: venti forti sulle zone di collina del riminese

| 15:25 - 26 Novembre 2019

Due passanti si "difendono" dalla pioggia e dal vento (foto di repertorio).

Allerta meteo per vento sulle zone di montagna e collina del riminese per la giornata di mercoledì 27 novembre. In particolare nella seconda parte della giornata venti da sud ovest soffieranno con forza sui settori appenninici centro-orientali, con raffiche fino a 70 km/h. Rispetto alla parte centro-occidentale della regione, le piogge saranno invece di debole intensità, tra pomeriggio e sera, moderate al pomeriggio sul versante appenninico. L'allerta gialla durerà 24 ore (termine alla mezzanotte di giovedì 28 novembre).